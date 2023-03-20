Международный суд должен занять "справедливую" позицию по отношению к Путину – Китай
20.03.2023, 10:29
Владимир Путин (Фото: EPA)
Международный уголовный суд должен занять "справедливую" позицию в отношении российского диктатора Владимира Путина. Так спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь прокомментировал выдачу МУС ордера на арест Путина по подозрению в участии в похищении детей из Украины, сообщает Sky News.
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Вэньбинь добавил, что Китай "продолжит играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе и в мирных переговорах".
- Сегодня глава КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на встречу с Путиным.
- Также сегодня в Лондоне соберутся министры юстиции со всего мира, чтобы обсудить расширение поддержки Международного уголовного суда после выдачи им ордера на арест Путина.
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