Международный суд должен занять "справедливую" позицию по отношению к Путину – Китай

Международный уголовный суд должен занять "справедливую" позицию в отношении российского диктатора Владимира Путина. Так спикер Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь прокомментировал выдачу МУС ордера на арест Путина по подозрению в участии в похищении детей из Украины, сообщает Sky News.

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Вэньбинь добавил, что Китай "продолжит играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе и в мирных переговорах".

Сегодня глава КНР Си Цзиньпин приедет в Москву на встречу с Путиным.

Также сегодня в Лондоне соберутся министры юстиции со всего мира, чтобы обсудить расширение поддержки Международного уголовного суда после выдачи им ордера на арест Путина.

Вадим Ребрина

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