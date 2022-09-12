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Мексика представит в ООН план по урегулированию войны России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 17:49
Мексика представит в ООН план по урегулированию войны России против Украины - Фото
Андрес Мануэль Лопес Обрадор (фото - EPA)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил сегодня, 12 сентября, что его правительство представит в ООН предложение, направленное на урегулирование войны России против Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Обрадор не раскрыл деталей своего предложения. 

  • В мае свой мирный план предлагала Италия. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда заявил, что приветствуются любые предложения о том, как завершить полномасштабную войну России против Украины, но при одном условии: должна быть сохранена территориальная целостность страны.
  • 1 сентября главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что, по его мнению, война России против Украины продолжится в 2023 году.
Вадим Ребрина
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ООН Мексика война Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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