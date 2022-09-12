Мексика представит в ООН план по урегулированию войны России против Украины

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил сегодня, 12 сентября, что его правительство представит в ООН предложение, направленное на урегулирование войны России против Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Обрадор не раскрыл деталей своего предложения.

В мае свой мирный план предлагала Италия. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда заявил, что приветствуются любые предложения о том, как завершить полномасштабную войну России против Украины, но при одном условии: должна быть сохранена территориальная целостность страны.

1 сентября главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что, по его мнению, война России против Украины продолжится в 2023 году.

Вадим Ребрина

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