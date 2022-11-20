Мельник призвал Шольца быть более жестким по отношению к РФ: Поставьте Путину ультиматум

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник считает, что Германия должна не просить, а в ультимативной форме потребовать от России вывести войска из Украины. Об этом он написал в Twitter.

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Сообщение Мельника – это реакция на вчерашнее обращение немецкого канцлера Олафа Шольца к Владимиру Путину.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире с Украиной, который не был бы продиктован Россией. Ни одна страна не является соседним задним двором. Никто не имеет права посягать на чужую территорию", — заявил Шольц на государственной партийной конференции Социал-демократической партии Германии.

Мельник считает, что Шольц должен быть более жестким и перейти от слов к делу.

"Господин канцлер. Это хорошо, что вы крикнули Путину "прекратить войну". Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид против украинцев. Сделайте это", — написал Мельник.

Мельник с 2014 года был послом Украины в Германии, отличившись серией резких высказываний в адрес руководства ФРГ по вопросам, связанным с Украиной, Россией, энергетикой, военной помощью и другими темами.

18 ноября 2022 года он получил должность замминистра иностранных дел.

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Андрій Водяний

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