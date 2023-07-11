Мельник уволен с должности заместителя Кулебы. Ранее он стал послом в Бразилии
11.07.2023, 17:31
Андрей Мельник (фото - ЕРА)
На сегодняшнем заседании Кабмин уволил Андрея Мельника с должности замминистра иностранных дел. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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"Уволен Мельник Андрей Ярославович с должности заместителя министра иностранных дел Украины", – говорится в сообщении.
20 июня 2023 года президент Владимир Зеленский назначил Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии.
До этого Мельник занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Германии с 2014 по 2022 год, а с 18 ноября 2022-го стал заместителем главы МИД.
- LIGA.net делала разбор самых "громких" скандалов с Мельником во время его пребывания в должности посла в Германии.
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