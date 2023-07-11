Мельник уволен с должности заместителя Кулебы. Ранее он стал послом в Бразилии

На сегодняшнем заседании Кабмин уволил Андрея Мельника с должности замминистра иностранных дел. Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Уволен Мельник Андрей Ярославович с должности заместителя министра иностранных дел Украины", – говорится в сообщении.

20 июня 2023 года президент Владимир Зеленский назначил Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии.

До этого Мельник занимал должность чрезвычайного и полномочного посла в Германии с 2014 по 2022 год, а с 18 ноября 2022-го стал заместителем главы МИД.

LIGA.net делала разбор самых "громких" скандалов с Мельником во время его пребывания в должности посла в Германии.

Читайте также: Мельник об ожиданиях от саммита НАТО: Думаю, будет какой-то вариант, о котором мы еще не знаем

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.