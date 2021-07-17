Мендель присоединилась к проекту "Большая деолигархизация" на телеканале Ахметова
17.07.2021, 16:40
Юлия Мендель (Фото: Iuliia Mendel/Facebook)
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель присоединилась к команде проекта "Большая деолигархизация" на телеканале Украина 24. Она будет вести свою видеоколонку. Об этом сообщил телеканал.
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Справка. Телеканал Украина 24 входит в медиагруппу из состава компании SCM Рината Ахметова.
Мендель присоединилась к проекту как постоянная колумнистка. Ее дебютную видеоколонку планируют показать сегодня, 17 июля.
- В марте на телеканале Дом, который вещает на временно оккупированные территории, анонсировали авторский проект Мендель — еженедельное телешоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".
- 30 апреля стало известно, что Мендель уходит с должности пресс-секретаря президента. В ОП тогда заявили, что она станет советником по коммуникации с иностранными медиа.
- 9 июля Зеленский подписал указ об увольнении Мендель с должности пресс-секретаря президента, ее место занял журналист и телеведущий Сергей Никифоров.
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