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Зеленский назначил нового пресс-секретаря и принял ряд других кадровых решений в ОП

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 16:33
Зеленский назначил нового пресс-секретаря и принял ряд других кадровых решений в ОП - Фото
Сергей Никифоров (Фото - его Instagram)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента, ее место занял журналист и телеведущий Сергей Никифоров. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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"Учитывая его (Никифорова – ред.) опыт профессиональной работы в журналистике, ожидаем дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации", – отметили в ОП. Первая пресс-конференция нового спикера Зеленского состоится уже в эту пятницу в 18:00. 

Также Зеленский назначил заместителем руководителя ОП, ответственным за гуманитарное направление, Алексея Днепрова.

Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя ОП, назначен советником Зеленского – он "сфокусируется на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов". Костюк, как и ранее, будет отвечать за подготовку речей и выступлений Зеленского.

Помимо этого, президент сменил и руководителя аппарата ОП – им назначена Мария Витушок. В ОП отмечают, что она является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины.

Станислав Стороженко
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский Юрий Костюк юлия мендель офис президента алексей днепров оп Мария Витушок
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