Мендель задекларировала 684 000 грн зарплаты и автомобиль Suzuki Vitara

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель подала ежегодную декларацию. В 2020 году она получила 684 000 грн зарплаты и купила автомобиль Suzuki Vitara в кредит. Документ опубликован в реестре НАПК.

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684 000 грн зарплаты пресс-секретарь президента Владимира Зеленского получила по основному месту работы в Государственном управлении делами.

Мендель задекларировала автомобиль Suzuki Vitara, который она приобрела в декабре 2020 года за 605 900 грн. Также она указала получение 388 901 грн кредита на эту покупку.

Кроме того, чиновница задекларировала квартиру в Киеве площадью 48,5 кв м, приобретенную в 2018 году за 1 млн 215 тыс грн. На квартиру она в том же году взяла кредит в размере 681 000 грн. Согласно декларации, она погасила кредит и 111 000 грн процентов.

Согласно декларации, годом ранее, в 2019-ом, Мендель заработала больше – 936 000 грн.

Зеленский назначил Мендель своим пресс-секретарем 3 июня 2019 года, до этого она работала в офисе Всемирного банка в Украине и писала материалы для различных СМИ. Зарплата Мендель в Офисе президента – 370 600 грн.

Вадим Ребрина

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