Мэр Черкасс присоединился к партии мэров Пропозиція

Анатолий Бондаренко (фото - facebook Бондаренко)

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии Пропозиція. Об этом он заявил на первом съезде партии, который прошел сегодня в Киеве, трансляцию вела пресс-служба партии.

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В выступлении на съезде Бондаренко сказал о своем видении целей партии, объединившей ряд представителей местного самоуправления: "Противостояние в военное время недопустимо, но мы заставим власть слышать наше мнение".

В партию Пропозиція ранее вошли мэры Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Черновцов Алексей Каспрук, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и Каховки Андрей Дяченко.

В начале мая горсовет Черкасс ослабил карантин вопреки позиции Кабмина, что вызвало жесткую критику со стороны главы МВД Авакова и президента Зеленского, полиция открыла против Бондаренко уголовное дело. Бондаренко в видеообращении заявил, что "Черкассы будут сопротивляться".

Авакова и президента Зеленского, полиция открыла против Бондаренко уголовное дело. Бондаренко в видеообращении заявил, что "Черкассы будут сопротивляться". 18 июня шесть мэров заявили о создании партии Пропозиція.