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Мэр Черкасс присоединился к партии мэров Пропозиція

Мэр Черкасс присоединился к партии мэров Пропозиція - Фото
Анатолий Бондаренко (фото - facebook Бондаренко)
03.07.2020, 13:57

Анатолий Бондаренко заявил, что партия заставит власть слышать мнение местного самоуправления

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии Пропозиція. Об этом он заявил на первом съезде партии, который прошел сегодня в Киеве, трансляцию вела пресс-служба партии.

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В выступлении на съезде Бондаренко сказал о своем видении целей партии, объединившей ряд представителей местного самоуправления: "Противостояние в военное время недопустимо, но мы заставим власть слышать наше мнение".

В партию Пропозиція ранее вошли мэры Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Черновцов Алексей Каспрук, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и Каховки Андрей Дяченко.

Денис Юдин
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Анатолий Бондаренко пропозиція партия мэров
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