Мэр Черкасс присоединился к партии мэров Пропозиція

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к партии Пропозиція. Об этом он заявил на первом съезде партии, который прошел сегодня в Киеве, трансляцию вела пресс-служба партии.
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В выступлении на съезде Бондаренко сказал о своем видении целей партии, объединившей ряд представителей местного самоуправления: "Противостояние в военное время недопустимо, но мы заставим власть слышать наше мнение".
В партию Пропозиція ранее вошли мэры Днепра Борис Филатов, Николаева Александр Сенкевич, Черновцов Алексей Каспрук, Житомира Сергей Сухомлин, Кропивницкого Андрей Райкович и Каховки Андрей Дяченко.