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Мэр Чернигова назвал "фигней" закрепленный в Констутиции курс Украины на вступление в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 17:05
Мэр Чернигова назвал
Владислав Атрошенко (Фото: Черниговский горсовет)

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал НАТО неэффективным "клубом", а евроатлантические устремления Украины – "фигней". Об этом Атрошенко заявил во время заседания горсовета.

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"Вот сегодня мы говорим о НАТО. Что нам надо вступить в НАТО? Да фигня это все! Это абсолютно неэффективная, как это не один раз было засвидетельствовано, какая-то там… условно говоря… клуб. Кого он защитил в последнее время – на кого нападали или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО? Никого", – заявил мэр Чернигова и привел в пример Югославию, которую "в свое время бомбили, устанавливая демократию".

Он также упрекнул НАТО в неэффективной деятельности в связи с оккупацией Россией Крыма и войной на Донбассе. 

В местном издании Біла хата предположили, что на высказывание своей позиции о НАТО Атрошенко спровоцировало то, что накануне его не пригласили на рабочую встречу атташе Сухопутных войск при посольстве США в Украине полковника Брендона Пресли с военным руководством оперативного командования группы "Север".

  • В феврале 2020 года стратегический курс Украины на полноценное членство в ЕС и НАТО был закреплен в Конституции.
  • 4 ноября 2020-го Владислав Атрошенко был переизбран мэром Чернигова в первом туре выборов, его партия Родной дом набрала 58,05%.
  • В августе 2021-го, согласно данным соцопроса, 54% украинцев заявили, что на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в НАТО.
Наталия Медведева
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нато чернигов Владислав Атрошенко
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