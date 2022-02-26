Мэр Чернигова призвал готовиться к уличным боям: готовить зажигательные смеси и идти в ТрО
26.02.2022, 10:30
Владислав Атрошенко
В своем обращении к жителям Чернигова городской глава Владислав Атрошенко призвал людей готовиться к уличным боям.
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"Кто знает и понимает о чем идет речь, приготовить зажигательные смеси", – цитирует Суспільне Владислава Атрошенко.
Атрошенко также объяснил, как можно помочь военным – привозить продукты: масло, хлеб, крупу, сыр, консервы. Пункты сбора – школы 18 и 21.
Кроме этого мужчин просят прибыть по адресу Верени, 2. Нужно обратиться к командиру с просьбой получить оружие и защищать город с оружием в руках.
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