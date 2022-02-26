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Мэр Чернигова призвал готовиться к уличным боям: готовить зажигательные смеси и идти в ТрО

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 10:30
Мэр Чернигова призвал готовиться к уличным боям: готовить зажигательные смеси и идти в ТрО - Фото
Владислав Атрошенко

В своем обращении к жителям Чернигова городской глава Владислав Атрошенко призвал людей готовиться к уличным боям.

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"Кто знает и понимает о чем идет речь, приготовить зажигательные смеси", – цитирует Суспільне Владислава Атрошенко.



Атрошенко также объяснил, как можно помочь военным – привозить продукты: масло, хлеб, крупу, сыр, консервы. Пункты сбора – школы 18 и 21.

Кроме этого мужчин просят прибыть по адресу Верени, 2. Нужно обратиться к командиру с просьбой получить оружие и защищать город с оружием в руках.
Ольга Модіна
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война чернигов
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