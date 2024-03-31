Мэр Парижа – россиянам и беларусам: Вам будут не рады на Олимпиаде. Поддерживаем украинцев
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и беларуским спортсменам будут не рады на Олимпийских играх. Ее цитирует The Guardian.
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"Я хочу сказать российским и беларуским спортсменам, что им не рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем", – высказалась мэр Парижа.
Отмечается, что такое заявление Идальго сделала во время поездки в Киев, где посетила тренировочный центр для украинских спортсменов.
Российские и беларуские спортсмены в нейтральном статусе могут участвовать в Олимпийских играх в Париже, которые продлятся с 26 июля по 11 августа.
- 8 декабря 2023 г. исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом.
- Временно исполняющий обязанности министра спорта Матвей Бидный заявил, что решение МОК является безответственным.
- 19 марта 2024 года президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства.
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