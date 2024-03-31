Мэр Парижа – россиянам и беларусам: Вам будут не рады на Олимпиаде. Поддерживаем украинцев

Спортсмены из России и Беларуси примут участие в Олимпийских играх в Париже, но в нейтральном статусе

Анн Идальго (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и беларуским спортсменам будут не рады на Олимпийских играх. Ее цитирует The Guardian.

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"Я хочу сказать российским и беларуским спортсменам, что им не рады в Париже, и сказать украинским спортсменам и всему украинскому народу, что мы их очень сильно поддерживаем", – высказалась мэр Парижа.

Отмечается, что такое заявление Идальго сделала во время поездки в Киев, где посетила тренировочный центр для украинских спортсменов.

Российские и беларуские спортсмены в нейтральном статусе могут участвовать в Олимпийских играх в Париже, которые продлятся с 26 июля по 11 августа.

8 декабря 2023 г. исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но только под нейтральным флагом.

Временно исполняющий обязанности министра спорта Матвей Бидный заявил, что решение МОК является безответственным.

19 марта 2024 года президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены не должны нести ответственность за действия своего правительства.

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