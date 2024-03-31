Мер Парижа – росіянам та білорусам: Вам будуть не раді на Олімпіаді. Підтримуємо українців
Мер Парижу Анн Ідальго заявила, що російським та білоруським спортсменам будуть не раді на цьогорічних Олімпійських іграх. Її цитує The Guardian.
"Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі, і сказати українським спортсменам і всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо", – висловилася міська голова Парижу.
Зазначається, що таку заяву Ідальго зробила під час поїздки до Києва, де вона відвідала тренувальний центр для українських спортсменів.
Російські та білоруські спортсмени у нейтральному статусі можуть брати участь в Олімпійських іграх в Парижі, які триватимуть з 26 липня по 11 серпня.
- 8 грудня 2023 року виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, але лише під нейтральним прапором.
- Тимчасово виконуючий обов'язки міністра спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК є безвідповідальним.
- 19 березня 2024 року президент МОК Томас Бах заявив, що російські спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду.
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