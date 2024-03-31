Мер Парижа – росіянам та білорусам: Вам будуть не раді на Олімпіаді. Підтримуємо українців

Спортсмени з Росії та Білорусі візьмуть участь в Олімпійських іграх в Парижі, але у нейтральному статусі

Анн Ідальго (Фото: ЕРА/LUDOVIC MARIN)

Мер Парижу Анн Ідальго заявила, що російським та білоруським спортсменам будуть не раді на цьогорічних Олімпійських іграх. Її цитує The Guardian.

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"Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі, і сказати українським спортсменам і всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо", – висловилася міська голова Парижу.

Зазначається, що таку заяву Ідальго зробила під час поїздки до Києва, де вона відвідала тренувальний центр для українських спортсменів.

Російські та білоруські спортсмени у нейтральному статусі можуть брати участь в Олімпійських іграх в Парижі, які триватимуть з 26 липня по 11 серпня.

8 грудня 2023 року виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, але лише під нейтральним прапором.

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК є безвідповідальним.

19 березня 2024 року президент МОК Томас Бах заявив, що російські спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду.

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