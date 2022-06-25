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Мэр Вены стал жертвой deepfake с Кличко: он не заметил подделки

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 16:49
Мэр Вены стал жертвой deepfake с Кличко: он не заметил подделки - Фото
Фото: Twitter мэра Вены

Мэр Вены Михаэль Людвиг стал жертвой deepfake с Виталием Кличко. В среду, 22 июня, он провел переговоры с фейковым Кличко и не заподозрил подмены, пишет австрийское издание Standard.

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В Twitter венского мэра тогда появилось несколько сообщений о разговоре с Кличко, но в субботу их удалили после того, как стало известно, что от имени мэра Киева руководителям европейских городов звонит кто-то другой.

В отличие от бургомистра Берлина Франциски Гиффай, Людвиг не заметил, что говорит не с настоящим Кличко.

Мэр Вены стал жертвой deepfake с Кличко: он не заметил подделки

В комментарии ORF он сказал, что значительная часть разговора касалась ожидаемых тем. Фейковый Кличко говорил несколько в необычном тоне и под конец видеозвонка стал "очень требовательным", но это не заставило Людвига усомниться в подлинности собеседника.

Разговор велся на английском языке.

"Вероятно, это серьезный случай киберпреступности", – заявил мэр Вены.

  • Кличко отреагировал на скандал с deepfake, обвинив в этом Россию. "Враг не унимается и ведет войну на всех фронтах – в частности, по дезинформации, дискредитации украинских политиков. Чтобы поссорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали", – заявил Кличко.
Андрей Водяный
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