Мэр Вены стал жертвой deepfake с Кличко: он не заметил подделки
Мэр Вены Михаэль Людвиг стал жертвой deepfake с Виталием Кличко. В среду, 22 июня, он провел переговоры с фейковым Кличко и не заподозрил подмены, пишет австрийское издание Standard.
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В Twitter венского мэра тогда появилось несколько сообщений о разговоре с Кличко, но в субботу их удалили после того, как стало известно, что от имени мэра Киева руководителям европейских городов звонит кто-то другой.
В отличие от бургомистра Берлина Франциски Гиффай, Людвиг не заметил, что говорит не с настоящим Кличко.
В комментарии ORF он сказал, что значительная часть разговора касалась ожидаемых тем. Фейковый Кличко говорил несколько в необычном тоне и под конец видеозвонка стал "очень требовательным", но это не заставило Людвига усомниться в подлинности собеседника.
Разговор велся на английском языке.
"Вероятно, это серьезный случай киберпреступности", – заявил мэр Вены.
- Кличко отреагировал на скандал с deepfake, обвинив в этом Россию. "Враг не унимается и ведет войну на всех фронтах – в частности, по дезинформации, дискредитации украинских политиков. Чтобы поссорить с европейскими партнерами, чтобы Украине не помогали", – заявил Кличко.
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