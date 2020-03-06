Меркель пригласила Шмыгаля в Германию

Ангела Меркель (Фото: Felipe Trueba/EPA)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Дениса Шмыгаля с назначением на должность и выразила встретиться с ним в Берлине, чтобы обсудить углубления отношений между странами. Об этом говорится в письме на сайте правительства Германии.

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"Мы хотели бы еще больше углубить наши двусторонние отношения. Мы хотим в будущем еще больше использовать возможности тесного экономического сотрудничества", - говорится в поздравительном письме.

Меркель отметила, что федеральное правительство Германии будет продолжать поддерживать украинское правительство и его главу, особенно в сферах децентрализации, энергоэффективности, борьбы с коррупцией и судебной власти.

Чтобы обсудить эти и другие темы, Меркель, по ее словам, будет рада приветствовать Шмыгаля в Берлине.

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