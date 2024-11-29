Военные части смогут жаловаться на некачественные продукты онлайн
Воинские части могут подавать претензии по качеству поставляемых военным продуктов. Об этом сообщили в Минобороны.
Подать жалобу можно через IТ-систему DOT-Chain. Государственный оператор тыла (ДОТ) Минобороны упрощает для воинских частей работу с рекламациями.
Замминистра обороны Дмитрий Клименков сообщил, что ранее процедура жалоб на качество продуктов проходила исключительно в бумажной форме. На это уходило много времени и усилий как самих военных, так и ДОТ.
Однако теперь IТ-система автоматически подтягивает информацию по заказам, а воинской части нужно добавить данные о некачественном товаре. Система сформирует электронный документ, позволяющий сократить время работы над рекламациями в два-три раза, подчеркнул Клименков.
К тому же процесс подачи жалоб и самих поставок станет более прозрачным, отмечают в Минобороны. Система сможет помогать выявлять злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков.
Функционал планируется расширять. В следующем году в системе появится возможность подавать в электронном виде рекламации о полноте и сроках поставок.
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