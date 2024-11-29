Військові частини зможуть скаржитися на неякісні продукти онлайн

Раніше скарги подавалися у паперовому вигляді, а тепер така можливість з'явилась онлайн

ЗСУ (Ілюстративне фото: ОК "Запад")

Військові частини можуть подавати претензії щодо якості продуктів, які постачають військовим. Про це повідомили в Міноборони.

Подати скаргу можна через ІТ-систему DOT- Chain. Зазначається, що Державний оператор тилу (ДОТ) Міноборони спрощує для військових частин роботу з рекламаціями.

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що раніше процедура скарг на якість продуктів відбувалася виключно в паперовій формі. На це витрачалося багато часу та зусиль як самих військових, так і ДОТ.

Однак тепер ІТ-система автоматично підтягує інформацію по замовленнях, а військовій частині лише потрібно додати дані про неякісний товар. Система сформує електронний документ, що дозволить скоротити час роботи над рекламаціями у два-три рази, підкреслив Кліменков.

До того ж процес подання скарг та самих постачань стане прозорішим, зазначають у Міноборони. Система зможе допомагати виявляти зловживання з боку недобросовісних постачальників.

Функціонал планують розширювати. Наступного року у системі з’явиться можливість подавати в електронному вигляді рекламації щодо повноти та термінів постачань.