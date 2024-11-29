Військові частини зможуть скаржитися на неякісні продукти онлайн
Військові частини можуть подавати претензії щодо якості продуктів, які постачають військовим. Про це повідомили в Міноборони.
Подати скаргу можна через ІТ-систему DOT- Chain. Зазначається, що Державний оператор тилу (ДОТ) Міноборони спрощує для військових частин роботу з рекламаціями.
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков повідомив, що раніше процедура скарг на якість продуктів відбувалася виключно в паперовій формі. На це витрачалося багато часу та зусиль як самих військових, так і ДОТ.
Однак тепер ІТ-система автоматично підтягує інформацію по замовленнях, а військовій частині лише потрібно додати дані про неякісний товар. Система сформує електронний документ, що дозволить скоротити час роботи над рекламаціями у два-три рази, підкреслив Кліменков.
До того ж процес подання скарг та самих постачань стане прозорішим, зазначають у Міноборони. Система зможе допомагати виявляти зловживання з боку недобросовісних постачальників.
Функціонал планують розширювати. Наступного року у системі з’явиться можливість подавати в електронному вигляді рекламації щодо повноти та термінів постачань.
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