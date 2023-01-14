Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Белгородской и Курской областях РФ
14.01.2023, 16:01
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)
В Telegram-каналах Белгородской и Курской областей РФ сообщают о взрывах. Это происходит во время массированной ракетной атаки российских оккупантов на Украину.
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Причина взрывов на данный момент неизвестна.
Некоторые каналы пишут, что идет обстрел российской территории, работает ПВО.
Губернаторы Белгородской и Курской областей ситуацию пока не комментируют.
- Днем 14 января, после "пробной" атаки утром, страна-террорист Россия предпринимает первую в 2023 году попытку нанести одновременно многими ракетами максимальный урон гражданской критической инфраструктуре Украины.
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