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Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Белгородской и Курской областях РФ

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2023, 16:01
Местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в Белгородской и Курской областях РФ - Фото
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

В Telegram-каналах Белгородской и Курской областей РФ сообщают о взрывах. Это происходит во время массированной ракетной атаки российских оккупантов на Украину.

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Причина взрывов на данный момент неизвестна.

Некоторые каналы пишут, что идет обстрел российской территории, работает ПВО.

Губернаторы Белгородской и Курской областей ситуацию пока не комментируют.

Вадим Ребрина
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курск Белгород бавовна
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