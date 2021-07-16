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Место Монастырского в Раде займет 28-летний сумчанин: что о нем известно

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 15:51
Место Монастырского в Раде займет 28-летний сумчанин: что о нем известно - Фото
Антон Швачко (Фото - Facebook)

После назначения народного депутата от Слуги народа Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел его место в Верховной Раде займет 28-летний IT-специалист из Сум Антон Швачко. Об этом объявил на брифинге глава партии Слуга народа Александр Корниенко, сообщается на сайте политсилы.

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Так как Монастырский победил на выборах в Раду по многомандатному избирательному округу, его место займет следующий в предвыборном списке партии – Антон Швачко.

Как рассказал Корниенко, Швачко – активист сумской ячейки Слуги народа. Он работает IT-менеджером в областном штабе партии.

Корниенко призвал СМИ "не делать необоснованных выводов о партийном и жизненном опыте" Швачко, обвинив в "харассменте" некоторых журналистов, назвавших сумчанина "ноунеймом".

СПРАВКА. Антон Швачко – №139 в партийном списке Слуги народа. Родился 11 декабря 1992 года, есть высшее образование, судимости отсутствуют. Как значится на сайте ЦИК, на момент регистрации кандидата (24 июня 2019-го) Швачко был временно безработным. По данным декларации за 2019-й, в собственности Швачко – квартиры площадью 85,2 кв. м (он указан единственным владельцем) и площадью 30,67 кв. м (владеет вместе с матерью). В декларации также сообщается о 283 650 грн на банковском счету, а также $27 000, €15 000 и 250 000 грн наличкой. В источниках доходов за декларируемый период Швачко указал только 48 000 грн, полученных от "отчуждения движимого имущества".

Ранее журналист издания Наші гроші Юрий Николов окрестил Швачко "ноунеймом", заявив, что его якобы не знают даже местные журналисты. Также Николов сообщил, что Швачко по образованию ресторатор.

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Оксана Житнюк
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Слуга народа мандат Сумы Александр Корниенко Денис Монастырский Антон Швачко
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