Место Монастырского в Раде займет 28-летний сумчанин: что о нем известно
После назначения народного депутата от Слуги народа Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел его место в Верховной Раде займет 28-летний IT-специалист из Сум Антон Швачко. Об этом объявил на брифинге глава партии Слуга народа Александр Корниенко, сообщается на сайте политсилы.
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Так как Монастырский победил на выборах в Раду по многомандатному избирательному округу, его место займет следующий в предвыборном списке партии – Антон Швачко.
Как рассказал Корниенко, Швачко – активист сумской ячейки Слуги народа. Он работает IT-менеджером в областном штабе партии.
Корниенко призвал СМИ "не делать необоснованных выводов о партийном и жизненном опыте" Швачко, обвинив в "харассменте" некоторых журналистов, назвавших сумчанина "ноунеймом".
Ранее журналист издания Наші гроші Юрий Николов окрестил Швачко "ноунеймом", заявив, что его якобы не знают даже местные журналисты. Также Николов сообщил, что Швачко по образованию ресторатор.
- 13 июля Аваков подал в отставку после просьбы Зеленского.
- 15 июля Рада уволила Авакова – 291 голос "за".
- 16 июля Рада проголосовала за назначение Монастырского министром внутренних дел (271 депутат – за, 0 – против, 44 – воздержались, 32 – не голосовали).
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