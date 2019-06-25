Месяц до выборов. Вы за кого? Опрос LIGA.net

Выборы (фото - ЕРА)

Центризбирком завершил прием документов от партий на регистрацию на досрочных выборах в Верховную Раду. В общегосударственном округе на сегодня зарегистрированы 18 партий (2335 кандидатов в списках). Шанс преодолеть 5%-ный барьер и попасть в парламент, согласно разным опросам группы Рейтинг и центра Социс, имеют только пять партий. Еще одна, Сила и честь, балансирует на уровне 3,2-4,1%, но время подтянуть рейтинги еще есть. Сегодня ЦИК завершит рассмотрение всех документов и регистрацию кандидатов.

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