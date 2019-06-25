Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.06.2019, 11:36

Месяц до выборов. Вы за кого? Опрос LIGA.net

Месяц до выборов. Вы за кого? Опрос LIGA.net - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Шанс преодолеть 5%-ный барьер в Раду социологи дают пяти партиям. Досрочные выборы совсем близко: за кого будете голосовать?

Центризбирком завершил прием документов от партий на регистрацию на досрочных выборах в Верховную Раду. В общегосударственном округе на сегодня зарегистрированы 18 партий (2335 кандидатов в списках). Шанс преодолеть 5%-ный барьер и попасть в парламент, согласно разным опросам группы Рейтинг и центра Социс, имеют только пять партий. Еще одна, Сила и честь, балансирует на уровне 3,2-4,1%, но время подтянуть рейтинги еще есть. Сегодня ЦИК завершит рассмотрение всех документов и регистрацию кандидатов.

Месяц до выборов. Вы за кого? Опрос LIGA.net (названия партий размещены в алфавитном порядке)

ОПРОС В КОНЦЕ НОВОСТИ, ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

Читайте также: Десятки людей Коломойского. Кого Зеленский ведет по мажоритарке

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, рейтинг, досрочные выборы, опрос, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 