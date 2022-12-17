Утром метро в Киеве продолжало действовать как укрытие, должно заработать в 07:30 – Кличко

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Утром 17 декабря метро в Киеве не возобновило работу, а продолжает действовать в качестве укрытия. Об этом сообщает столичная горгосадминистрация в 06:11.

"Метро продолжает работать только как укрытие. Киевпасстранс запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена", – говорится в сообщении.

Как отмечается, интервалы движения автобусов составляют 15-20 минут:

- маршрут №1-М ст. м. "Льва Толстого" – ст. м. "Лесная";

- маршрут №2-М ст. м. "Героев Днепра" – ст. м. "Льва Толстого";

- маршрут №3-М ст. м. "Красный Хутор" – ст. м. "Дворец Спорта".

"О возобновлении движения поездов метрополитена будет сообщено дополнительно. Подземные станции метро продолжают работать исключительно в режиме укрытия", – сообщает власть Киева.

ДОПОЛНЕНО. В 07:22 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что метро начнет работать с 07:30.

16 декабря после ракетной атаки россиян, в связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда Киевского метрополитена остановили.

В столице также отключили электро- и водоснабжение, которое обещали возобновить ориентировочно до утра 17 декабря.

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Наталія Медведєва

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