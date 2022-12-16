Россияне ударили рассредоточенными силами, пытались истощить ПВО ВСУ – ОК "Юг"
Сегодня, 16 декабря, россияне нанесли массированны й удар рассредоточенными силами, чтобы попытаться истощить систему противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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Гуменюк отметила, что оккупанты применили максимальный ресурс, который доступен им на данный момент.
"Сегодняшним массированным ударом рассредоточенными силами враг пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация с разных направлений, был выведен в море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было", – сказала спикер ОК "Юг".
Она добавила, что в зоне ответственности ОК "Юг" силы ПВО сбили 11 ракет: шесть над Винницкой областью, две над Николаевской и три над Херсонской.
"В частности, пять ракет были выпущены с моря, остальные – воздушного базирования. Все они были нацелены на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры", – сообщила Гуменюк.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах. Повреждены некоторые энергообъекты и есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
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