Россияне ударили рассредоточенными силами, пытались истощить ПВО ВСУ – ОК "Юг"

Сегодня, 16 декабря, россияне нанесли массированны й удар рассредоточенными силами, чтобы попытаться истощить систему противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк отметила, что оккупанты применили максимальный ресурс, который доступен им на данный момент.

"Сегодняшним массированным ударом рассредоточенными силами враг пытался истощить противовоздушную оборону, потому что была применена и стратегическая авиация с разных направлений, был выведен в море на дежурство ракетоноситель, которого утром не было", – сказала спикер ОК "Юг".

Она добавила, что в зоне ответственности ОК "Юг" силы ПВО сбили 11 ракет: шесть над Винницкой областью, две над Николаевской и три над Херсонской.

"В частности, пять ракет были выпущены с моря, остальные – воздушного базирования. Все они были нацелены на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры", – сообщила Гуменюк.

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Наталія Медведєва

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