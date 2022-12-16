Электро- и водоснабжение в Киеве должны восстановить до завтрашнего утра – Кличко
16.12.2022, 18:16
Виталий Кличко (скриншот)
Электро- и водоснабжение в Киеве должны быть возобновлены ориентировочно до завтрашнего утра. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в комментарии "Суспильному".
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Ранее сегодня мэр изложил схему, как Киев будет жить и работать в случае длительного отсутствия электроснабжения. Она касается наземного/подземного транспорта, связи, теплопунктов, водоснабжения, торговли, аптек, банков и почт.
- После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять дней, и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издалека. По территории Украины российские террористы выпустили более 60 ракет.
- В результате удара повреждения получили энергообъекты в Киеве, на юге и востоке Украины.
- Укрэнерго объявило о чрезвычайной ситуации.
- В Киеве до конца дня остановилось метро.
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