Электро- и водоснабжение в Киеве должны восстановить до завтрашнего утра – Кличко

Электро- и водоснабжение в Киеве должны быть возобновлены ориентировочно до завтрашнего утра. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в комментарии "Суспильному".

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Ранее сегодня мэр изложил схему, как Киев будет жить и работать в случае длительного отсутствия электроснабжения. Она касается наземного/подземного транспорта, связи, теплопунктов, водоснабжения, торговли, аптек, банков и почт.

После массированного ракетного налета днем 5 декабря страна-террорист Россия выждала десять дней, и 16 декабря продолжила попытки разрушить энергосистему Украины новыми атаками издалека. По территории Украины российские террористы выпустили более 60 ракет.

В результате удара повреждения получили энергообъекты в Киеве, на юге и востоке Украины.

Укрэнерго объявило о чрезвычайной ситуации.

В Киеве до конца дня остановилось метро.

Вадим Ребрина

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