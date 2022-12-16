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Электро- и водоснабжение в Киеве должны восстановить до завтрашнего утра – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 18:16
Электро- и водоснабжение в Киеве должны восстановить до завтрашнего утра – Кличко - Фото
Виталий Кличко (скриншот)

Электро- и водоснабжение в Киеве должны быть возобновлены ориентировочно до завтрашнего утра. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в комментарии "Суспильному".

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Ранее сегодня мэр изложил схему, как Киев будет жить и работать в случае длительного отсутствия электроснабжения. Она касается наземного/подземного транспорта, связи, теплопунктов, водоснабжения, торговли, аптек, банков и почт.

Вадим Ребрина
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