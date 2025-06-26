Мецола о позиции Орбана: Мы будем настаивать на евроинтеграции Украины

Глава Европарламента заявила, что Европа не может отвернуться от Украины, страдающей от российской агрессии

Роберта Мецола (Фото: ОП)

Несмотря на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против вступления Украины в Евросоюз, Европарламент будет продолжать поддерживать украинскую евроинтеграцию. Об этом заявила глава парламента ЕС Роберта Мецола во время брифинга в Брюсселе.

Отвечая на вопрос журналистки по ситуации с блокированием Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС, Мецола выразила поддержку украинцам.

"Мы приняли смелое и необходимое решение о том, что Украина должна быть государством-членом Европейского Союза. Это остается позицией парламента, большинство поддерживает это решение. И мы будем настаивать на этом", – сказала она.

Глава Европарламента заявила, что Европа не может отвернуться от Украины, которая страдает от российской агрессии.

"Я думаю, что самое худшее сообщение, которое мы можем прислать стране, подвергающейся ежедневным бомбардировкам со стороны своего соседа в неспровоцированной и неоправданной войне, это то, что Европейский Союз в этот решающий момент отвернется", – заявила Мецола.

Она заверила, что эта позиция будет доведена до президента Владимира Зеленского.