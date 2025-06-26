Мецола про позицію Орбана: Ми будемо наполягати на євроінтеграції України

Глава Європарламенту заявила, що Європа не може відвернутися від України, яка потерпає від російської агресії

Роберта Мецола (Фото: ОП)

Попри те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступає проти вступу України до Євросоюзу, Європарламент продовжить підтримувати українську євроінтеграцію. Про це заявила глава парламенту ЄС Роберта Мецола під час брифінгу у Брюсселі.

Відповідаючи на питання журналістки щодо ситуації із блокуванням Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС, Мецола висловила підтримку українцям.

"Ми ухвалили сміливе й необхідне рішення про те, що Україна має бути державою-членом Європейського Союзу. Це залишається позицією парламенту, величезна більшість підтримує це рішення. І ми будемо наполягати на цьому", – сказала вона.

Глава Європарламенту заявила, що Європа не може відвернутися від України, яка потерпає від російської агресії.

"Я думаю, що найгірше повідомлення, яке ми можемо надіслати країні, що зазнає щоденних бомбардувань з боку свого сусіда у неспровокованій і невиправданій війні, це те, що Європейський Союз у цей вирішальний момент відвернеться", – заявила Мецола.

Вона запевнила, що цю позицію буде доведено до президента Володимира Зеленського.