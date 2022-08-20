МИД Австрии вызывает Ульянова для объяснений его комментария об уничтожении украинцев
Министерство иностранных дел Австрии вызвало на воскресенье, 21 августа, российского постоянного представителя при международных организациях в Вене Михаила Ульянова для дачи официальных объяснений в связи с публикацией его призыва уничтожать украинцев. Об этом пишет Bild со ссылкой на заявление австрийского министра Александра Шалленберга.
"Мы вызвали российского постоянного представителя Михаила Ульянова в воскресенье в МИД Австрии", – цитирует издание главу австрийского внешнеполитического ведомства.
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Шалленберг подчеркнул, что министерство возмущено человеконенавистническими высказываниями Ульянова и попытками отказаться от своего заявления.
"Мы выступаем за свободное высказывание мнений. Однако мы свободны в том, чтобы решать, как выступать против таких высказываний", – заявил Шалленберг.
Постпред РФ Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население", а затем удалил сообщение.
- В украинском МИДе заявили, что Ульянов призывает к ликвидации украинской нации, и язык геноцида нельзя терпеть.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что такой поступок характерен для представителя страны, которая является "фашистской вертикалью из миллионов людей".
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием объявить Ульянова персоной нон грата и депортировать.
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