МИД Австрии вызывает Ульянова для объяснений его комментария об уничтожении украинцев

Министерство иностранных дел Австрии вызвало на воскресенье, 21 августа, российского постоянного представителя при международных организациях в Вене Михаила Ульянова для дачи официальных объяснений в связи с публикацией его призыва уничтожать украинцев. Об этом пишет Bild со ссылкой на заявление австрийского министра Александра Шалленберга.

"Мы вызвали российского постоянного представителя Михаила Ульянова в воскресенье в МИД Австрии", – цитирует издание главу австрийского внешнеполитического ведомства.

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Шалленберг подчеркнул, что министерство возмущено человеконенавистническими высказываниями Ульянова и попытками отказаться от своего заявления.

"Мы выступаем за свободное высказывание мнений. Однако мы свободны в том, чтобы решать, как выступать против таких высказываний", – заявил Шалленберг.

Постпред РФ Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население", а затем удалил сообщение.

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Роман Брыль

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