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МИД Австрии вызывает Ульянова для объяснений его комментария об уничтожении украинцев

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 20:50
МИД Австрии вызывает Ульянова для объяснений его комментария об уничтожении украинцев - Фото
Глава МИД Австрии Александр Шалленберг (фото: ЕРА)

Министерство иностранных дел Австрии вызвало на воскресенье, 21 августа, российского постоянного представителя при международных организациях в Вене Михаила Ульянова для дачи официальных объяснений в связи с публикацией его призыва уничтожать украинцев. Об этом пишет Bild со ссылкой на заявление австрийского министра Александра Шалленберга.  

"Мы вызвали российского постоянного представителя Михаила Ульянова в воскресенье в МИД Австрии", – цитирует издание главу австрийского внешнеполитического ведомства.

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Шалленберг подчеркнул, что министерство возмущено человеконенавистническими высказываниями Ульянова и попытками отказаться от своего заявления. 

"Мы выступаем за свободное высказывание мнений. Однако мы свободны в том, чтобы решать, как выступать против таких высказываний", – заявил Шалленберг. 

Постпред РФ Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население", а затем удалил сообщение. 

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Роман Брыль
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МИД австрия геноцид вена постпред Михаил Ульянов
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