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Ульянов призывает к ликвидации украинской нации, язык геноцида нельзя терпеть — МИД

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 16:11
Ульянов призывает к ликвидации украинской нации, язык геноцида нельзя терпеть — МИД - Фото
Михаил Ульянов (Фото: EPA)

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бойкотировать российского дипломата в Вене Михаила Ульянова, который призвал "не щадить украинцев". Об этом он написал в Twitter.

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Дипломат призвал все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова и объявить его персоной нон грата в Австрии. 

"Посол России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида нельзя терпеть", — написал Николенко.

Читайте также: Зеленский о действиях России против Украины: Мы видим нацизм, терроризм и геноцид 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война геноцид МИД Украины олег николенко
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