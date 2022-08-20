Ульянов призывает к ликвидации украинской нации, язык геноцида нельзя терпеть — МИД
20.08.2022, 16:11
Михаил Ульянов (Фото: EPA)
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бойкотировать российского дипломата в Вене Михаила Ульянова, который призвал "не щадить украинцев". Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Дипломат призвал все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова и объявить его персоной нон грата в Австрии.
"Посол России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида нельзя терпеть", — написал Николенко.
- Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население", а затем удалил сообщение.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что такой поступок характерен для представителя страны, которая является "фашистской вертикалью из миллионов людей".
- Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием объявить Ульянова персоной нон грата и депортировать.
Читайте также: Зеленский о действиях России против Украины: Мы видим нацизм, терроризм и геноцид
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии