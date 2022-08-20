Ульянов призывает к ликвидации украинской нации, язык геноцида нельзя терпеть — МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал бойкотировать российского дипломата в Вене Михаила Ульянова, который призвал "не щадить украинцев". Об этом он написал в Twitter.

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Дипломат призвал все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова и объявить его персоной нон грата в Австрии.

"Посол России Михаил Ульянов призывает к ликвидации украинской нации. Этот язык геноцида нельзя терпеть", — написал Николенко.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население", а затем удалил сообщение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что такой поступок характерен для представителя страны, которая является "фашистской вертикалью из миллионов людей".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к федеральному президенту Австрии Александеру ван дер Беллену и канцлеру Карлу Нехаммеру с требованием объявить Ульянова персоной нон грата и депортировать.

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Дмитрий Гриниченко

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