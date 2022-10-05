МИД Британии: Мы привлечем Путина к ответственности за его жестокость

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что никогда не признает попыток России силой захватить украинские территории и что российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности.

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"Незаконная аннексия Россией территории Украины и ее продолжающиеся атаки на гражданское население являются вопиющим нарушением международного права. Мы никогда не признаем попыток силового захвата территории. Мы привлечем Путина к ответственности за его жестокость", – говорится в сообщении.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины – "чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может достать Международный уголовный суд и все иные существующие судебные институты мира".

Вадим Ребрина

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