МИД Британии: Мы привлечем Путина к ответственности за его жестокость
05.10.2022, 16:17
Владимир Путин (Фото: EPA)
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что никогда не признает попыток России силой захватить украинские территории и что российский диктатор Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности.
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"Незаконная аннексия Россией территории Украины и ее продолжающиеся атаки на гражданское население являются вопиющим нарушением международного права. Мы никогда не признаем попыток силового захвата территории. Мы привлечем Путина к ответственности за его жестокость", – говорится в сообщении.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников следует использовать "наследие Нюрнберга".
- 7 сентября Владимир Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины, сказав, что "сделал это сознательно".
- Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины – "чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может достать Международный уголовный суд и все иные существующие судебные институты мира".
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