МИД: Бутафорские выборы на ворованной земле не помогут России узаконить оккупацию

В Украине напомнили об ответственности для причастных к организации и проведению "выборов"

Временно оккупированный Крым (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

Украина не признает так называемые выборы на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, они не помогут России узаконить оккупацию. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел.

В воскресенье, 14 сентября, в России прошел так называемый "единый день голосования", во время которого, вопреки нормам и принципам международного права, имитация процесса выборов происходила во временно оккупированных Крыму и Севастополе.

В этом году оккупационные власти провели "довыборы" депутатов городских советов Севастополя и Симферополя, а также "выборы" гауляйтера Севастополя.

В МИД подчеркнули, что организация Россией псевдовыборов на временно оккупированной территории является незаконной, а их результаты – ничтожными. Никакие лица, якобы "избранные" в результате этого фарса не будут иметь никаких юридических оснований для выполнения обязанностей.

В ведомстве убеждены, что союзники и партнеры Украины, как и раньше, не будут признавать результаты таких псевдовыборов, не будут контактировать с представителями оккупационной власти, не будут совершать никаких действий, которые могут нарушить политику непризнания российской оккупации украинских земель.

"Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории, так же как вся их деятельность, считаются незаконными, если они созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины", – говорится в заявлении.

МИД отметил, что все лица, причастные к организации и проведению "выборов" в оккупации, будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международно-правовых процессов, а также будут подпадать под действие санкций.

"Бутафорские выборы на ворованной земле не помогут России узаконить оккупацию – краденое придется возвращать", – резюмировали в МИД.