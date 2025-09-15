МЗС: Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію

В Україні нагадали про відповідальність для причетних до організації та проведення "виборів"

Тимчасово окупований Крим (Ілюстративне фото: Stringer/EPA)

Україна не визнає так звані вибори на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, вони не допоможуть Росії узаконити окупацію. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ.

У неділю, 14 вересня, в Росії пройшов так званий "єдиний день голосування", під час якого, всупереч нормам та принципам міжнародного права, імітація процесу виборів відбувалася в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Цьогоріч окупаційна влада провела "довибори" депутатів міських рад Севастополя і Сімферополя, а також "вибори" гауляйтера Севастополя.

В МЗС наголосили, що організація Росією псевдовиборів на тимчасово окупованій території є незаконною, а їхні результати – нікчемними. Жодні особи, нібито "обрані" внаслідок цього фарсу не матимуть жодних юридичних підстав для виконання обов’язків.

У відомстві переконані, що союзники та партнери України, як і раніше, не визнаватимуть результати таких псевдовиборів, не контактуватимуть із представниками окупаційної влади, не вчинятимуть жодних дій, які можуть порушити політику невизнання російської окупації українських земель.

"Будь-які органи, їхні посадові та службові особи на тимчасово окупованій території, так само як уся їхня діяльність, вважаються незаконними, якщо вони створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавством України", – йдеться у заяві.

МЗС зазначило, що всі особи, причетні до організації та проведення "виборів" в окупації, нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та в межах міжнародно-правових процесів, а також підпадатимуть під дію санкцій.

"Бутафорні вибори на краденій землі не допоможуть Росії узаконити окупацію – крадене доведеться повертати", – резюмували в МЗС.