Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в Росії. Атаковані ключові сервери та системи – джерело
Кіберфахівці Департаменту активних дій Головного управління розвідки зірвали "єдиний день голосування" в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.
За його словами, атаці піддалися сервери Центральної виборчої комісії РФ, платформа дистанційного електронного голосування, магістральні маршрутизатори "Ростелеком" та сервери державного порталу "Госуслуги".
"Росіяни не могли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів. Це ставить під сумнів легітимність результатів голосування", – зазначив співрозмовник.
- 18 липня кіберфахівці ГУР атакували базу Газпрому. Було знищено великий обсяг даних. А наступного дня вони розповіли деталі операції.
- 25 серпня на День Незалежності України кіберпартизани зламали російське телебачення та показали глядачам держави-агресорки правду про війну.
- 8 вересня ГУР у День воєнної розвідки 7 вересня "привітало зі святом" і росіян. У ворога не працювала нормально система паливних карток у всій країні.
