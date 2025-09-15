Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в Росії. Атаковані ключові сервери та системи – джерело

Через кібератаку української розвідки росіяни не могли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів

Вибори (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Кіберфахівці Департаменту активних дій Головного управління розвідки зірвали "єдиний день голосування" в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у розвідці.

За його словами, атаці піддалися сервери Центральної виборчої комісії РФ, платформа дистанційного електронного голосування, магістральні маршрутизатори "Ростелеком" та сервери державного порталу "Госуслуги".

"Росіяни не могли проголосувати на виборах міських голів та губернаторів. Це ставить під сумнів легітимність результатів голосування", – зазначив співрозмовник.

Скриншот від співрозмовника LIGA.net

Скриншот від співрозмовника LIGA.net

Скриншот від співрозмовника LIGA.net

Скриншот від співрозмовника LIGA.net

Скриншот від співрозмовника LIGA.net