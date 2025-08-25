Кіберпартизани зламали російське телебачення й показали правду про війну – джерело

Понад 50 000 абонентів з Москви та інших регіонів Росії більше ніж три години споглядали вибухи на НПЗ та кадри поховань окупантів

Телевізор (Ілюстративне фото: Depositphotos)

На День Незалежності України кіберпартизани зламали російське телебачення та показали глядачам держави-агресорки правду про війну. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській воєнній розвідці.

За його словами, увечері в неділю російським глядачам продемонстрували відеоролик про справжні втрати армії Росії у війні проти України та інші "здобутки" окупантів.

Співрозмовник заявив, що місцевим кіберпартизанам вдалося "хакнути" російського провайдера №3 і вивести на телеекрани росіян "несанкціоноване" відео про реальні результати війни відразу на 116 телеканалах.

Крім того, кіберактивістам вдалося заблокувати доступ адміністраторів провайдера до серверів, щоб тим було складніше перервати трансляцію відео.

В результаті щонайменше 50 000 абонентів з Москви та інших регіонів Росії понад три години поспіль споглядали вибухи російських нафтопереробних заводів та кадри поховань російських солдатів у вечірній праймтайм на власних телеекранах.

"А для тих, хто не користується цифровим телебаченням, трансляція ролика додатково була забезпечена через застосунки сервісів Apple Store, Google Play та Smart TV, а також на інших кабельних мережах", – додав співрозмовник.