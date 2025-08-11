ГУР кібератакувало одного з найбільших приватних провайдерів силовиків Росії – джерело

Під ударом опинилася група компаній "Філанко", яка забезпечує силові структури РФ інтернетом

Воєнна розвідка (Фото: пресслужба ГУР)

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували одного з найбільших приватних постачальників інтернет-послуг для російських силових відомств. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

Фахівці воєнної розвідки здійснили чергову атаку на ІТ-інфраструктуру держави-агресорки. Цього разу під ударом опинилася група компаній "Філанко" – великий надавач послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 000 клієнтів, зокрема Білайн, МГТС, 24ТВ та силові структури Росії.

У результаті кібератаки було виведено з ладу 600 віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайтів даних, 11 фізичних серверів, 74 Raspberry для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайтів даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та п'ять терабайтів даних на них.

За словами співрозмовника, виведено з ладу 3100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і границі мережі.

"Крім того, кіберфахівці української розвідки "витрусили" гаманці в особистому кабінеті компанії на суму $1,3 млн", – додав він.

Також фахівці розвідки здійснили дефейс сайту з продажу "тривожних валізок" для силових структур Росії, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні.

Скриншот: джерело LIGA.net

