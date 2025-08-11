ГУР кибератаковало одного из крупнейших частных провайдеров силовиков России – источник

Военная разведка (Фото: пресс-служба ГУР)

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны атаковал одного из крупнейших частных поставщиков интернет-услуг для российских силовых ведомств. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской разведке.

Специалисты военной разведки осуществили очередную атаку на IТ-инфраструктуру государства-агрессора. На этот раз под ударом оказалась группа компаний "Филанко" – крупный поставщик услуг интернета и хостинга, который обеспечивает более 20 000 клиентов, в том числе Билайн, МГТС, 24ТВ и силовые структуры России.

В результате кибератаки было выведено из строя 600 виртуальных машин, 24 гипервизора, уничтожено 800 терабайт данных, 11 физических серверов, 74 Raspberry для удаленного мониторинга данных из дата-центра и 12 терабайт данных с сенсоров, пять физических серверов в офисе и пять терабайтов данных на них.

По словам собеседника, выведено из строя 3100 устройств коммутационного оборудования, из них 37 сервисных маршрутизаторов, маршрутизаторов ядра и границы сети.

"Кроме того, киберспециалисты украинской разведки "вытряхнули" кошельки в личном кабинете компании на сумму $1,3 млн", — добавил он.

Также специалисты разведки осуществили дефейс сайта по продаже "тревожных чемоданчиков" для силовых структур России, опубликовав на главной странице ресурса фото уничтоженных российских оккупантов в Украине.

Скриншот: источник LIGA.net

