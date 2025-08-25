Киберпартизаны взломали российское телевидение и показали правду о войне – источник

Свыше 50 000 абонентов из Москвы и других регионов России более трех часов созерцали взрывы на НПЗ и кадры захоронений оккупантов

Телевизор (Иллюстративное фото: Depositphotos)

На День Независимости Украины киберпартизаны взломали российское телевидение и показали зрителям государства-агрессора правду о войне. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской военной разведке.

По его словам, вечером в воскресенье российским зрителям продемонстрировали видеоролик о настоящих потерях армии России в войне против Украины и других "достижениях" оккупантов.

Собеседник заявил, что местным киберпартизанам удалось "хакнуть" российского провайдера №3 и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео о реальных результатах войны сразу на 116 телеканалах.

Кроме того, киберактивистам удалось заблокировать доступ администраторов провайдера к серверам, чтобы тем было сложнее прервать трансляцию видео.

В результате по меньшей мере 50 000 абонентов из Москвы и других регионов России более трех часов подряд созерцали взрывы российских нефтеперерабатывающих заводов и кадры захоронений российских солдат в вечерний прайм-тайм на собственных телеэкранах.

"А для тех, кто не пользуется цифровым телевидением, трансляция ролика дополнительно была обеспечена через приложения сервисов Apple Store, Google Play и Smart TV, а также на других кабельных сетях", – добавил собеседник.