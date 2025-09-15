ГУР сорвало местные выборы в России. Атакованы ключевые серверы и системы – источник

Из-за кибератаки украинской разведки россияне не могли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов

Выборы (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Киберспециалисты Департамента активных действий Главного управления разведки сорвали "единый день голосования" в России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.

По его словам, атаке подверглись серверы Центральной избирательной комиссии РФ, платформа дистанционного электронного голосования, магистральные маршрутизаторы "Ростелеком" и серверы государственного портала "Госуслуги".

"Россияне не могли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов. Это ставит под сомнение легитимность результатов голосования", – отметил собеседник.

