ГУР сорвало местные выборы в России. Атакованы ключевые серверы и системы – источник
Киберспециалисты Департамента активных действий Главного управления разведки сорвали "единый день голосования" в России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.
По его словам, атаке подверглись серверы Центральной избирательной комиссии РФ, платформа дистанционного электронного голосования, магистральные маршрутизаторы "Ростелеком" и серверы государственного портала "Госуслуги".
"Россияне не могли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов. Это ставит под сомнение легитимность результатов голосования", – отметил собеседник.
- 18 июля киберспециалисты ГУР атаковали базу Газпрома. Был уничтожен большой объем данных. А на следующий день они рассказали детали операции.
- 25 августа на День Независимости Украины киберпартизаны взломали российское телевидение и показали зрителям государства-агрессора правду о войне.
- 8 сентября ГУР в День военной разведки 7 сентября "поздравило с праздником" и россиян. У врага не работала нормально система топливных карточек по всей стране.
Комментарии (0)