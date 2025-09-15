ГУР сорвало местные выборы в России. Атакованы ключевые серверы и системы – источник
Выборы (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Киберспециалисты Департамента активных действий Главного управления разведки сорвали "единый день голосования" в России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в разведке.

По его словам, атаке подверглись серверы Центральной избирательной комиссии РФ, платформа дистанционного электронного голосования, магистральные маршрутизаторы "Ростелеком" и серверы государственного портала "Госуслуги".

"Россияне не могли проголосовать на выборах городских голов и губернаторов. Это ставит под сомнение легитимность результатов голосования", – отметил собеседник.

Скриншот от собеседника LIGA.net
Скриншот от собеседника LIGA.net
Скриншот от собеседника LIGA.net
Скриншот от собеседника LIGA.net
Скриншот от собеседника LIGA.net
Скриншот от собеседника LIGA.net
Скриншот от собеседника LIGA.net
Скриншот от собеседника LIGA.net
Скриншот от собеседника LIGA.net
Скриншот от собеседника LIGA.net
Россиявыборыгуркибератака