МИД – Джареду Лето на его заявления про россиян: Оскорбление для жертвующих жизнями

Солист Thirty Seconds to Mars на концерте в Сербии заявил, что скучает по россиянам. МИД Украины отреагировал

Джаред Лето (Фото: ЕРА/ANDRE PAIN)

Желание солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето в России оскорбительно для тех, кто борется против страны-агрессора, отдавая свои жизни. Так министерство иностранных дел отреагировало на соответствующее заявление певца.

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На концерте в Сербии Лето обратился к россиянам, заявив, что "очень скучает" по ним.

"Мы так скучаем по вам! И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся не только в Сербию, мы вернемся в Санкт-Петербург, Москву, Киев ", – сказал он.

МИД подчеркнул, что желание певца выступать в России и его "ощущение российской энергии" является "оскорблением для тех, кто жертвует жизнями ради свободы".

"Не может быть никакого умиротворения для России пока она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", – говорится в сообщении.

Jared Leto's "знімання російської енергетики" и его желание работать в России является побуждением к тому, что охрана жизни в борьбе противника.



Они могут быть неиспользованы для России, когда они продолжают его принимать к решению "проблемы" с Украиной очень существенны.



📹 @United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 13, 2024

В марте 2022 года Лето выразил поддержку Украине. В прямом эфире на своей странице в Instagram он рассказал фанатам, что Россия напала на Украину, пообщался с фанатами из Одессы и пообещал вернуться с концертами в Киев.