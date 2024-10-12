Лауреат Нобелевской премии из Южной Кореи отказалась от празднования из-за войны в Украине
Лауреат Нобелевской премии по литературе из Кореи Хан Канг отказалась от празднования награды из-за полномасштабной войны в Украине и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Korea Times и Yonhap.
Она заявила, что была удивлена своей победой и поблагодарила всех за поздравление. Однако от пресс-конференции кореянка отказалась, сославшись на "мировые трагедии", имея в виду украинско-российскую войну и израильско-палестинский конфликт.
"(Хан Кан) сказала мне: "Когда война усиливается и людей каждый день уносят мертвыми, как мы можем устроить празднование или пресс-конференцию?". Она сказала, что не будет проводить пресс-конференцию... Ее точка зрения изменилась с точки зрения писателя, живущего в Корее, на глобальное (писательское) сознание", — сказал ее отец, известный 85-летний писатель Хан Сын Вон.
Также Канг попросила отца отказаться от проведения праздничного банкета в литературной школе. Писательница заявила, что Шведская академия присудила ей награду не для того, чтобы наслаждаться, а чтобы сохранять "более ясную голову". По ее словам, будучи свидетелями "трагических событий" в мире празднования неуместны.
Издатели объявили, что вместо пресс-конференции и интервью лауреат Нобелевской премии по литературе "поделится своими мыслями" в благодарственной речи во время выступления в Стокгольме 10 декабря.
Хан Канг стала первой писательницей-женщиной из Южной Кореи, которая получила Нобелевскую премию по литературе. Также она второй в истории страны лауреат этой премии.
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