Лауреат Нобелевской премии из Южной Кореи отказалась от празднования из-за войны в Украине

Писательница заявила, что получила награду не для празднования, а чтобы "сохранять ясную голову"

Писательница Хан Канг (Фото: The-warsaw)

Лауреат Нобелевской премии по литературе из Кореи Хан Канг отказалась от празднования награды из-за полномасштабной войны в Украине и вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Korea Times и Yonhap.

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Она заявила, что была удивлена своей победой и поблагодарила всех за поздравление. Однако от пресс-конференции кореянка отказалась, сославшись на "мировые трагедии", имея в виду украинско-российскую войну и израильско-палестинский конфликт.

"(Хан Кан) сказала мне: "Когда война усиливается и людей каждый день уносят мертвыми, как мы можем устроить празднование или пресс-конференцию?". Она сказала, что не будет проводить пресс-конференцию... Ее точка зрения изменилась с точки зрения писателя, живущего в Корее, на глобальное (писательское) сознание", — сказал ее отец, известный 85-летний писатель Хан Сын Вон.

Также Канг попросила отца отказаться от проведения праздничного банкета в литературной школе. Писательница заявила, что Шведская академия присудила ей награду не для того, чтобы наслаждаться, а чтобы сохранять "более ясную голову". По ее словам, будучи свидетелями "трагических событий" в мире празднования неуместны.

Издатели объявили, что вместо пресс-конференции и интервью лауреат Нобелевской премии по литературе "поделится своими мыслями" в благодарственной речи во время выступления в Стокгольме 10 декабря.

Хан Канг стала первой писательницей-женщиной из Южной Кореи, которая получила Нобелевскую премию по литературе. Также она второй в истории страны лауреат этой премии.

7 октября 2024 года Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине Виктору Амбросу и Гэри Равкану.

8 октября Нобелевский комитет присудил премию по физике Джону Гопфилду и Джефри Эверест Гинтону.

9 октября объявили трех лауреатов Нобелевской премии по химии в 2024 году.

11 октября стало известно, что Нобелевскую премию мира получила организация из Японии. Она борется за ядерное разоружение.