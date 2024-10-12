Лауреатка Нобелівської премії з Південної Кореї відмовилася від святкування через війну в Україні
Лауреатка Нобелівської премії з літератури з Кореї Хан Канг відмовилася від святкування нагороди через повномасштабну війну в Україні та збройний конфлікт на Близькому Сході. Про це повідомляє Korea Times та Yonhap.
Вона заявила, що була здивована своєю перемогою та подякувала всім за привітання. Проте від пресконференції кореянка відмовилася, пославшись на "світові трагедії", маючи на увазі українсько-російську війну та ізраїльсько-палестинський конфлікт.
"(Хан Кан) сказала мені: "Коли війна посилюється і людей щодня відносять мертвими, як ми можемо влаштувати святкування чи пресконференцію?". Вона сказала, що не проводитиме пресконференцію... Її думка змінилася з погляду письменника, який живе в Кореї, на глобальну (письменницьку) свідомість", – сказав її батько, відомий 85-річний письменник Хан Син Вон.
Також Канг попросила батька відмовитись від проведення святкового банкету у літературній школі. Письменниця заявила, що Шведська академія присудила їй нагороду не для того, щоб насолоджуватися, а щоб зберігати "яснішу голову". За її словами, ставши свідками "трагічних подій" у світі святкування недоречні.
Видавці оголосили, що замість пресконференції та інтерв'ю лауреатка Нобелівської премії з літератури "поділиться своїми думками" у промові подяки під час виступу в Стокгольмі 10 грудня.
Хан Канг стала першою письменницею-жінкою з Південної Кореї, яка здобула Нобелівську премію з літератури. Також вона є другою в історії країни лауреатом цієї премії.
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