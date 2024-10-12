Лауреатка Нобелівської премії з Південної Кореї відмовилася від святкування через війну в Україні

Письменниця заявила, що отримала нагороду не для святкування, а щоб "зберігати ясну голову"

Письменниця Хан Канг (Фото: The-warsaw)

Лауреатка Нобелівської премії з літератури з Кореї Хан Канг відмовилася від святкування нагороди через повномасштабну війну в Україні та збройний конфлікт на Близькому Сході. Про це повідомляє Korea Times та Yonhap.

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Вона заявила, що була здивована своєю перемогою та подякувала всім за привітання. Проте від пресконференції кореянка відмовилася, пославшись на "світові трагедії", маючи на увазі українсько-російську війну та ізраїльсько-палестинський конфлікт.

"(Хан Кан) сказала мені: "Коли війна посилюється і людей щодня відносять мертвими, як ми можемо влаштувати святкування чи пресконференцію?". Вона сказала, що не проводитиме пресконференцію... Її думка змінилася з погляду письменника, який живе в Кореї, на глобальну (письменницьку) свідомість", – сказав її батько, відомий 85-річний письменник Хан Син Вон.

Також Канг попросила батька відмовитись від проведення святкового банкету у літературній школі. Письменниця заявила, що Шведська академія присудила їй нагороду не для того, щоб насолоджуватися, а щоб зберігати "яснішу голову". За її словами, ставши свідками "трагічних подій" у світі святкування недоречні.

Видавці оголосили, що замість пресконференції та інтерв'ю лауреатка Нобелівської премії з літератури "поділиться своїми думками" у промові подяки під час виступу в Стокгольмі 10 грудня.

Хан Канг стала першою письменницею-жінкою з Південної Кореї, яка здобула Нобелівську премію з літератури. Також вона є другою в історії країни лауреатом цієї премії.

7 жовтня 2024 року Нобелівський комітет присудив премію з фізіології та медицини Віктору Амбросу та Гері Равкану.

8 жовтня Нобелівський комітет присудив премію з фізики Джону Гопфілду та Джефрі Еверест Гінтону.

9 жовтня оголосили трьох лауреатів Нобелівської премії з хімії у 2024 році.

11 жовтня стало відомо, що Нобелівську премію миру здобула організація з Японії. Вона виборює ядерне роззброєння.