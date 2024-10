МЗС – Джареду Лето на його прихильні до росіян заяви: Образа для тих, хто жертвує життями

Бажання солісту гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето виступати у Росії є образливим для тих, хто бореться проти країни-агресора, віддаючи свої життя. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на відповідну заяву співака.

На концерті у Сербії Лето звернувся до росіян, заявивши, що "дуже сумує" за ними.

"Ми так сумуємо за вами! І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося не тільки до Сербії, ми повернемося до Санкт-Петербурга, до Москви, до Києва", – сказав він.

МЗС наголосило, що бажання співака виступати в Росії та його "відчуття російської енергії" є "образою для тих, хто жертвує життями заради свободи".

"Не може бути ніякого умиротворення для Росії, поки вона продовжує свої спроби вирішити "проблему" самого існування України", – йдеться у повідомленні.

Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.



There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.



📹 @United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk