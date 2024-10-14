МЗС – Джареду Лето на його прихильні до росіян заяви: Образа для тих, хто жертвує життями
Бажання солісту гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето виступати у Росії є образливим для тих, хто бореться проти країни-агресора, віддаючи свої життя. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на відповідну заяву співака.
На концерті у Сербії Лето звернувся до росіян, заявивши, що "дуже сумує" за ними.
"Ми так сумуємо за вами! І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося не тільки до Сербії, ми повернемося до Санкт-Петербурга, до Москви, до Києва", – сказав він.
МЗС наголосило, що бажання співака виступати в Росії та його "відчуття російської енергії" є "образою для тих, хто жертвує життями заради свободи".
"Не може бути ніякого умиротворення для Росії, поки вона продовжує свої спроби вирішити "проблему" самого існування України", – йдеться у повідомленні.
Jared Leto’s "feeling the Russian energy" and his wish to perform in Russia is an insult to those sacrificing lives to defend freedom.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 13, 2024
There can be no appeasement for Russia when it continues its attempts to solve "problem" of Ukraine’s very existence.
📹 @United24media pic.twitter.com/XDUB7bBCjk
У березні 2022 року Лето висловив підтримку Україні. Під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram він розповів фанатам, що Росія напала на Україну, поспілкувався з фанатами з Одеси та пообіцяв повернутися з концертами до Києва.