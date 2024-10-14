МЗС – Джареду Лето на його прихильні до росіян заяви: Образа для тих, хто жертвує життями
Джаред Лето (Фото: ЕРА/ANDRE PAIN)

Бажання солісту гурту Thirty Seconds to Mars Джареда Лето виступати у Росії є образливим для тих, хто бореться проти країни-агресора, віддаючи свої життя. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на відповідну заяву співака.

На концерті у Сербії Лето звернувся до росіян, заявивши, що "дуже сумує" за ними.

"Ми так сумуємо за вами! І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося не тільки до Сербії, ми повернемося до Санкт-Петербурга, до Москви, до Києва", – сказав він.

МЗС наголосило, що бажання співака виступати в Росії та його "відчуття російської енергії" є "образою для тих, хто жертвує життями заради свободи".

"Не може бути ніякого умиротворення для Росії, поки вона продовжує свої спроби вирішити "проблему" самого існування України", – йдеться у повідомленні.

  • У березні 2022 року Лето висловив підтримку Україні. Під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram він розповів фанатам, що Росія напала на Україну, поспілкувався з фанатами з Одеси та пообіцяв повернутися з концертами до Києва.

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