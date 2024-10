"Ми так сумуємо за вами": Джаред Лето пообіцяв росіянам повернутися до Москви та Пітера – відео

Лідер гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето заявив, що хоче виступити у Росії. На своєму концерті в Сербії він також заявив, що "сумує" за росіянами.

Відео з виступу в сербській столиці Белграді публікують в мережі. Співак запитав, скільки в залі людей із Сербії, а скільки – із Росії. Оплески й крики після другого запитання були голосніше, ніж після першого.

Лето пообіцяв фанатам приїхати до Росії, коли "ці проблеми закінчаться". Ймовірно, він мав на увазі повномасштабну війну Росії проти України.

"Ми так сумуємо за вами! І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося не тільки до Сербії, ми повернемося до Санкт-Петербурга, до Москви, до Києва", – сказав співак.

⚡️ Jared Leto is facing backlash after referring to Russia’s war against Ukraine as "these problems" and expressing a desire to perform in St. Petersburg and Moscow. Many online have called his comments tone-deaf. pic.twitter.com/atMSs8w0Ig