"Ми так сумуємо за вами": Джаред Лето пообіцяв росіянам повернутися до Москви та Пітера – відео

Співак заявив, що повернеться до Пітера та Москви, коли закінчаться "всі ці проблеми"

Джаред Лето (Фото: Instagram)

Лідер гурту Thirty Seconds to Mars Джаред Лето заявив, що хоче виступити у Росії. На своєму концерті в Сербії він також заявив, що "сумує" за росіянами.

Відео з виступу в сербській столиці Белграді публікують в мережі. Співак запитав, скільки в залі людей із Сербії, а скільки – із Росії. Оплески й крики після другого запитання були голосніше, ніж після першого.

Лето пообіцяв фанатам приїхати до Росії, коли "ці проблеми закінчаться". Ймовірно, він мав на увазі повномасштабну війну Росії проти України.

"Ми так сумуємо за вами! І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося не тільки до Сербії, ми повернемося до Санкт-Петербурга, до Москви, до Києва", – сказав співак.

⚡️ Jared Leto is facing backlash after referring to Russia’s war against Ukraine as "these problems" and expressing a desire to perform in St. Petersburg and Moscow. Many online have called his comments tone-deaf. pic.twitter.com/atMSs8w0Ig — UNITED24 Media (@United24media) October 12, 2024

Українці в мережі обурилися та закликали поширити відео його промови, щоб зірка "відчула хейт" та зрозуміла, що образила фанатів з України.

У березні 2022 року Лето висловив підтримку Україні. Під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram він розповів фанатам, що Росія напала на Україну, поспілкувався з фанатами з Одеси та пообіцяв повернутися з концертами до Києва.

У Франції хотіли показати пропагандистську стрічку "Російські на війні", але українське посольство вжило дипломатичних заходів.

Письменниця з Південної Кореї відмовилася святкувати Нобелівську премію через війни в Україні та на Близькому Сході.