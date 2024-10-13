"Мы так скучаем по вам": Джаред Лето пообещал россиянам вернуться в Москву и Питер – видео

Певец заявил, что вернется в Питер и Москву, когда закончится "все эти проблемы"

Джаред Лето (Фото: Instagram)

Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето заявил, что хочет выступить в России. На своем концерте в Сербии он также заявил, что "скучает" по россиянам.

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Видео с выступления в сербской столице Белграде публикуют в сети. Певец спросил, сколько в зале людей из Сербии, а сколько – из России. Аплодисменты и крики после второго вопроса были громче, чем после первого.

Лето пообещал фанатам приехать в Россию, когда "эти проблемы закончатся". Вероятно, он имел в виду полномасштабную войну России против Украины.

"Мы так скучаем по вам! И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся не только в Сербию, мы вернемся в Санкт-Петербург, Москву, Киев ", – сказал певец.

⚡️ Jared Leto является потрясающе backlash после того, как россиянин боролся против Украины как "это проблемы" и expressing a desire to perform in St. Petersburg и Москва. Многие online должны называть его комментарий tone-deaf. pic.twitter.com/atMSs8w0Ig — UNITED24 Media (@United24media) October 12, 2024

Украинцы в сети возмутились и призвали распространить видео его речи, чтобы звезда "почувствовала хейт" и поняла, что оскорбила фанатов из Украины.

В марте 2022 года Лето выразил поддержку Украине. В прямом эфире на своей странице в Instagram он рассказал фанатам, что Россия напала на Украину, пообщался с фанатами из Одессы и пообещал вернуться с концертами в Киев.

Во Франции хотели показать пропагандистскую ленту "Русские на войне", но украинское посольство приняло дипломатические меры.

Писательница из Южной Кореи отказалась праздновать Нобелевскую премию из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке.