"Мы так скучаем по вам": Джаред Лето пообещал россиянам вернуться в Москву и Питер – видео
Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето заявил, что хочет выступить в России. На своем концерте в Сербии он также заявил, что "скучает" по россиянам.
Видео с выступления в сербской столице Белграде публикуют в сети. Певец спросил, сколько в зале людей из Сербии, а сколько – из России. Аплодисменты и крики после второго вопроса были громче, чем после первого.
Лето пообещал фанатам приехать в Россию, когда "эти проблемы закончатся". Вероятно, он имел в виду полномасштабную войну России против Украины.
"Мы так скучаем по вам! И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся не только в Сербию, мы вернемся в Санкт-Петербург, Москву, Киев ", – сказал певец.
⚡️ Jared Leto является потрясающе backlash после того, как россиянин боролся против Украины как "это проблемы" и expressing a desire to perform in St. Petersburg и Москва. Многие online должны называть его комментарий tone-deaf. pic.twitter.com/atMSs8w0Ig— UNITED24 Media (@United24media) October 12, 2024
Украинцы в сети возмутились и призвали распространить видео его речи, чтобы звезда "почувствовала хейт" и поняла, что оскорбила фанатов из Украины.
В марте 2022 года Лето выразил поддержку Украине. В прямом эфире на своей странице в Instagram он рассказал фанатам, что Россия напала на Украину, пообщался с фанатами из Одессы и пообещал вернуться с концертами в Киев.
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