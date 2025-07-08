МИД Германии: Китай атаковал немецкий самолет у побережья Йемена

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Китай атаковал немецкий самолет у побережья Йемена с помощью лазера, что подвергло опасности экипаж и сорвало миссию. Об этом заявило Министерство иностранных дел Германии.

Самолет выполнял патрулирование Красного моря в рамках миссии Евросоюза Aspides по защите гражданских судов от нападений хуситов.

"Китайские военные применили лазерное оружие против немецкого самолета в рамках операции ЕС Aspides. Попытки подвергнуть немецкий персонал опасности и срыва операции абсолютно недопустимы", – заявили в МИД Германии.

В связи с инцидентом немецкие дипломаты вызвали посла Китая для объяснений.

Согласно информации Spiegel, инцидент произошел, когда самолет приближался к китайскому фрегату. Пострадал ли самолет, пока неизвестно.

Нападение произошло на немецкий разведывательный самолет, зафрахтованный для миссии Aspides. Его пилотируют гражданские пилоты, и он может перевозить четырех солдат Бундесвера. Самолет базируется в Джибути.