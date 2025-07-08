МЗС Німеччини: Китай атакував німецький літак біля узбережжя Ємену

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Китай атакував німецький літак біля узбережжя Ємену за допомогою лазера, що наразило на небезпеку екіпаж та зірвало місію. Про це заявило Міністерство закордонних справ Німеччини.

Літак виконував патрулювання Червоного моря в рамках місії Євросоюзу Aspides із захисту цивільних суден від нападів хуситів.

"Китайські військові застосували лазер до німецького літака в операції Євросоюзу Aspides. Наражання на небезпеку німецького персоналу та зрив операції є абсолютно неприйнятними", – заявили в МЗС Німеччини.

Через інцидент німецькі дипломати викликали посла Китаю для пояснень.

Згідно з інформацією Spiegel, інцидент стався під час наближення літака до китайського фрегата. Чи отримав літак пошкодження, наразі невідомо.

Атакований літак є німецьким розвідувальним літаком, зафрахтованим для місії Aspides. Його пілотують цивільні пілоти, він зможе перевозити чотирьох солдатів Бундесверу. Літак базується в Джибуті.