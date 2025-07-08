Хусити двічі за добу атакували грецькі судна у Червоному морі – є загиблі та поранені

Судно Eternity C було атаковано за допомогою морських безпілотників та човнів біля єменського порту Ходейда

Фото: Ekathimerini

У Червоному морі хусити вдруге за добу атакували грецьке судно – на цей раз суховантаж Eternity C, що йшов під прапором Ліберії. Через удар загинули двоє людей, стільки ж отримали поранення, передає грецьке медіа Ekathimerini.

Судно йшло на відставні 50 морських миль (92,6 кілометрів) на захід від столиці Ємену Сани, яка контролюється угрупуванням хуситів. Перед атакою воно прямувало до міста Джидда в Саудівській аравії.

Eternity C було атаковано за допомогою морських безпілотників та човнів біля порту Ходейда, розповів представник компанії-власника Cosmoship management агенції Reuters.

Атака хуситів пошкодила місток судна, також постраждало телекомунікаційне обладнання, і зв'язок з екіпажем було ускладнено.

Про інцидент повідомляло і військове Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO): "Судно було обстріляне реактивними протитанковими гранатометами з невеликого плавзасобу. Влада проводить розслідування. Суднам рекомендується проходити [цей район] з обережністю і повідомляти про будь-яку підозрілу активність в UKMTO".

Раніше хусити заявили, що в Червоному морі затонуло інше вантажне судно Magic Seas, яке вони атакували 6 липня з вогнепальної зброї, ракет і начинених вибухівкою дистанційно керованих човнів. Це перша відома атака угрупування по кораблю у відкритому морі у 2025 році.

Оператор цього судна, що йшло під прапором Ліберії, грецька компанія Stem Shipping, повідомила Reuters, що не має незалежних даних, чи правда це судно затонуло. Медіа також не змогло перевірити ці дані.

Хусити заявили, що дозволили 19 членам екіпажу Magic Seas зійти з борту. У компанії-власнику зазначили, що всі з них були врятовані торговельним судном, що проходило повз, і мають прибути до Джибуті у понеділок.

У Stem Shipping зазначили, що після нападу судно набирало воду і було під загрозою затоплення. Magic Seas перевозило залізо і добрива з Китаю до Туреччини.