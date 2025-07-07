Ізраїль атакував порти хуситів у Ємені та завдав удар по електростанції – відео
Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах хуситів у портах Ємену, після чого країна відповіла запуском ракет. Про це повідомили Збройні сили оборони Ізраїлю.
ЦАХАЛ за допомогою близько 20 винищувачів, що скинули понад 50 боєприпасів, атакував три порти в Ємені: Аль-Худейда, Рас-Іса та Саліф, а також електростанцію Рас-Канатіб. Повідомляється, що інфраструктура, що належала "терористичному режиму хуситів", була знищена.
Згідно з інформацією Ізраїлю, ці порти використовувалися хуситами для отримання зброї з Ірану, яка була задіяна в операціях проти самого Ізраїлю та його союзників.
"Удар було завдано у відповідь на численні атаки терористичного режиму хуситів на державу Ізраїль, її мирних жителів та цивільну інфраструктуру, включно із запуском безпілотних літальних апаратів та ракет класу "земля-земля" у бік ізраїльської території", – заявили в ЦАХАЛ та показали кадри підготовки.
Відео з підготовки винищувачів ВПС до ударів по Ємену сьогодні вночі (1) pic.twitter.com/WamFAI8NDP— Військово-повітряні сили Ізраїлю (@IAFsite) 7 липня 2025 року
Крім того, за словами Ізраїлю, хусити використовували акваторію моря для здійснення терористичної діяльності проти суден, що пропливали повз, та світової морської торгівлі.
Серед уражених цілей у порту Рас-Іса – комерційне судно Galaxy Leader, яке було захоплене хуситами у листопаді 2023 року. Після захоплення на ньому було встановлено радарну систему, яка використовувалася для відстеження суден та сприяння подальшій терористичній діяльності.
У ЦАХАЛ зазначили, що уражена електростанція була важливим об'єктом енергопостачання для військових операцій режиму хуситів.
В Ізраїлі заявили, що режим хуситів є довіреною особою іранського режиму та партнером у "глобальній терористичній діяльності". Хусити отримують фінансування та зброю від Тегерана для проведення своїх операцій.
Після атаки Ємен випустив у напрямку Ізраїлю дві ракети. Системи протиповітряної оборони спробували їх перехопити, однак результати уточнюються.
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