ХАМАС відмовив Трампу у припиненні вогню на два місяці та вимагає закінчення війни

Президент США заявляв, що угода про перемир'я може бути укладена вже наступного тижня

Дональд Трамп (Фото: EPA)

ХАМАС відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа про 60-денне припинення вогню в Газі та наполягає на угоді, покладе край війні. Про це повідомляє Associated Press.

Представник ХАМАС Тахер аль-Нуну заявив, що угруповання "готове прийняти будь-яку ініціативу, але яка чітко веде до повного припинення війни".

Напередодні Трамп заявив, що Ізраїль погодив умови 60-денного припинення вогню в Газі та закликав ХАМАС прийняти пропозицію, перш ніж ситуація "погіршиться". Президент США також казав, що угода може бути укладена вже наступного тижня.

За словами неназваного єгипетського чиновника, делегація ХАМАС має зустрітися з єгипетськими та катарськими посередниками у Каїрі 2 липня, щоб обговорити пропозицію про повне припинення війни.