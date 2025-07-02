ХАМАС отклонил предложение Трампа о двухмесячном перемирии и требует прекращения войны
ХАМАС отклонил предложение президента США Дональда Трампа о 60-дневном прекращении огня в секторе Газа и настаивает на соглашении, которое положит конец войне. Об этом сообщает Associated Press.
Представитель ХАМАС Тахер аль-Нуну заявил, что группировка "готова принять любую инициативу, но только ту, которая четко ведет к полному прекращению войны".
Накануне Трамп заявил, что Израиль согласился на условия 60-дневного прекращения огня в секторе Газа и призвал ХАМАС принять предложение, прежде чем ситуация "ухудшится". Президент США также говорил, что соглашение может быть заключено уже на следующей неделе.
По словам неназванного египетского чиновника, делегация ХАМАС должна встретиться с египетскими и катарскими посредниками в Каире 2 июля, чтобы обсудить предложение о полном прекращении войны.
- 11 июня Трамп призвал Нетаньяху прекратить войну в Газе и не угрожать Ирану. Как отмечал телеканал CNN, президент США и премьер-министр Израиля все больше расходятся во мнениях относительно войны в Газе, которая продолжается уже более 20 месяцев.
- В конце июня сообщалось, что Трамп и Нетаньяху договорились прекратить войну в секторе Газа в течение двух недель.