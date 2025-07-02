Израиль согласился прекратить огонь в Газе. Трамп надеется, что ХАМАС ответит тем же

Протесты против войны в Газе (Фото: EPA/YAHYA ARHAB)

Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети.

Его представители 1 июля провели "долгую и продуктивную" встречу с израильтянами по вопросу Газы.

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"Израиль согласился на необходимые условия для завершения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы закончить войну", – сообщил Трамп.

Окончательное предложение представят представители Катара и Египта, которые, по его словам, приложили немало усилий для достижения мира. Президент США надеется, что ХАМАС также примет это предложение ради блага Ближнего Востока, так как "лучше уже не будет – будет только хуже", резюмировал Трамп.