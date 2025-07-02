Израиль согласился прекратить огонь в Газе. Трамп надеется, что ХАМАС ответит тем же
Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети.
Его представители 1 июля провели "долгую и продуктивную" встречу с израильтянами по вопросу Газы.
"Израиль согласился на необходимые условия для завершения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы закончить войну", – сообщил Трамп.
Окончательное предложение представят представители Катара и Египта, которые, по его словам, приложили немало усилий для достижения мира. Президент США надеется, что ХАМАС также примет это предложение ради блага Ближнего Востока, так как "лучше уже не будет – будет только хуже", резюмировал Трамп.
- 5 мая кабинет премьер-министра Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.
- 19 мая Израиль заявил о частичном прекращении блокады Газы и обратился в ООН с просьбой возобновить поставки гуманитарной помощи. В то же время израильские военные заявили о начале "широких наземных операций" по всей территории анклава.
- 11 июня Трамп призвал Нетаньяху прекратить войну в Газе и не угрожать Ирану. Как отмечал телеканал CNN, президент США и премьер Израиля все больше расходятся во взглядах на войну в Газе, которая длится уже более 20 месяцев.