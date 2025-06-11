Трамп призвал Нетаньяху прекратить войну в Газе и не угрожать Ирану – CNN
Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой остановить войну в Газе и прекратить разговоры о нападении на Иран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника, знакомого с деталями разговора лидеров.
Трамп и Нетаньяху разговаривали по телефону в понедельник, 9 июня.
По данным собеседника телеканала, во время беседы Трамп попросил Нетаньяху прекратить истоки информации, сообщения о планах и подготовке к нападению Израиля на ядерные объекты Ирана.
Трамп заявил, что его администрация "старается заключить соглашение, чтобы в Иране не было разрушений и смертей".
В ответ Нетаньяху сказал, что Иран просто пытается выиграть время и не настроен всерьез на переговоры. Премьер-министр Израиля неоднократно настаивал на военном варианте остановки ядерной программы Ирана.
Как отмечает телеканал, Трамп и Нетаньяху также все больше расходятся во взглядах по войне в Газе, которая длится уже более 20 месяцев.
Нетаньяху четко дал понять, что его военные цели включают полное разоружение и устранение ХАМАС, тогда как Трамп настаивает на прекращении войны.
Официально президент США сообщил, что разговор между ним и Нетаньяху прошел "очень хорошо, очень гладко".
- 5 мая кабинет премьер-министра Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и содержания его территорий.
- 19 мая Израиль заявил о частичном прекращении блокады Газы и обратился в ООН с просьбой возобновить поставки гуманитарной помощи. В то же время, израильские военные заявили о начале "широких наземных операций" по всей территории анклава.
- Шестой раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе должен начаться в воскресенье, 15 июня. Иран близок к отказу от соглашения с США, ведь не согласен с требованием полного прекращения обогащения урана и вывоза его запасов в третью страну.