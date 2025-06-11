Трамп призвал Нетаньяху прекратить войну в Газе и не угрожать Ирану – CNN

Президент США и премьер-министр Израиля все больше расходятся во взглядах, отмечает телеканал.

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/ EPA)

Президент США Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой остановить войну в Газе и прекратить разговоры о нападении на Иран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собеседника, знакомого с деталями разговора лидеров.

Трамп и Нетаньяху разговаривали по телефону в понедельник, 9 июня.

По данным собеседника телеканала, во время беседы Трамп попросил Нетаньяху прекратить истоки информации, сообщения о планах и подготовке к нападению Израиля на ядерные объекты Ирана.

Трамп заявил, что его администрация "старается заключить соглашение, чтобы в Иране не было разрушений и смертей".

В ответ Нетаньяху сказал, что Иран просто пытается выиграть время и не настроен всерьез на переговоры. Премьер-министр Израиля неоднократно настаивал на военном варианте остановки ядерной программы Ирана.

Как отмечает телеканал, Трамп и Нетаньяху также все больше расходятся во взглядах по войне в Газе, которая длится уже более 20 месяцев.

Нетаньяху четко дал понять, что его военные цели включают полное разоружение и устранение ХАМАС, тогда как Трамп настаивает на прекращении войны.

Официально президент США сообщил, что разговор между ним и Нетаньяху прошел "очень хорошо, очень гладко".