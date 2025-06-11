Трамп закликав Нетаньягу припинити війну в Газі та не погрожувати Ірану – CNN

Президент США та прем’єр-міністр Ізраїлю дедалі більше розходяться у поглядах, зазначає телеканал

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/ EPA)

Президент США Дональд Трамп звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з проханням зупинити війну в Газі та припинити розмови про напад на Іран. Про це повідомляє CNN із посиланням на співбесідника, знайомого з деталями розмови лідерів.

Трамп та Нетаньягу розмовляли телефоном у понеділок, 9 червня.

За даними співрозмовника телеканалу, під час бесіди Трамп попросив Нетаньягу припинити витоки інформації, повідомлення про плани та підготовку до нападу Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану.

Трамп заявив, що його адміністрація "намагається укласти угоду, щоб в Ірані не було руйнувань і смертей".

У відповідь Нетаньягу сказав, що Іран просто намагається виграти час і не налаштований серйозно на переговори. Прем’єр-міністр Ізраїлю неодноразово наполягав на військовому варіанті зупинення ядерної програми Ірану.

Як зазначає телеканал, Трамп і Нетаньягу також дедалі більше розходяться в поглядах щодо війни в Газі, яка триває вже понад 20 місяців.

Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що його воєнні цілі передбачають повне роззброєння та усунення ХАМАС, тоді як Трамп наполягає на припиненні війни.

Офіціально президент США повідомив, що розмова між ним та Нетаньягу пройшла "дуже добре, дуже гладко".